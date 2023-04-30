Россия ночью обстреляла центр Херсона, ранен человек – фото
Россия ночью обстреляла центр Херсона. В результате удара получил ранения один человек, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.
"Город хаотично обстреливается из разных видов вооружения. Сегодня ночью под обстрел попала центральная часть. К сожалению, один человек получил ранения, его передали медикам", – заявили в полиции.
По информации Херсонской обладминистрации, российские оккупанты в субботу 27 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, в том числе дважды – Херсон. По городу выпустили восемь снарядов.
В Офисе генпрокурора сообщили, что обстрел произошел около 2 часов ночи. Россияне использовали ракетные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
Снарядами повреждены административные здания и 12 многоэтажек.
Раненая женщина получила повреждение от выбитого стекла.
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