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Россия ночью обстреляла центр Херсона, ранен человек – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 12:32
Россия ночью обстреляла центр Херсона, ранен человек – фото - Фото
Фото: патрульная полиция Украины

Россия ночью обстреляла центр Херсона. В результате удара получил ранения один человек, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

"Город хаотично обстреливается из разных видов вооружения. Сегодня ночью под обстрел попала центральная часть. К сожалению, один человек получил ранения, его передали медикам", – заявили в полиции.

Россия ночью обстреляла центр Херсона, ранен человек – фото

Россия ночью обстреляла центр Херсона, ранен человек – фото

По информации Херсонской обладминистрации, российские оккупанты в субботу 27 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, в том числе дважды – Херсон. По городу выпустили восемь снарядов.

В Офисе генпрокурора сообщили, что обстрел произошел около 2 часов ночи. Россияне использовали ракетные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Снарядами повреждены административные здания и 12 многоэтажек.

Раненая женщина получила повреждение от выбитого стекла.

Андрій Водяний
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война Херсон
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