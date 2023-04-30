Россия ночью обстреляла центр Херсона, ранен человек – фото

Россия ночью обстреляла центр Херсона. В результате удара получил ранения один человек, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Город хаотично обстреливается из разных видов вооружения. Сегодня ночью под обстрел попала центральная часть. К сожалению, один человек получил ранения, его передали медикам", – заявили в полиции.

По информации Херсонской обладминистрации, российские оккупанты в субботу 27 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, в том числе дважды – Херсон. По городу выпустили восемь снарядов.

В Офисе генпрокурора сообщили, что обстрел произошел около 2 часов ночи. Россияне использовали ракетные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Снарядами повреждены административные здания и 12 многоэтажек.

Раненая женщина получила повреждение от выбитого стекла.

Ночью под обстрел попал Никополь в Днепропетровской области, а утром россияне обстреляли центр Купянска.

На фронт жесточайшие бои ведутся в Бахмуте и Марьинке.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.