Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото

Российские войска утром в воскресенье, 30 апреля, ударили из реактивной артиллерии по центру Купянска, сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены четыре автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал он.

Купянск обстреливали и в субботу.

Также под российским огнем находились другие населенные пункты Харьковской области: Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.