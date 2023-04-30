UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 08:45
Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото - Фото
Фото: Харьковская ОВА

Российские войска утром в воскресенье, 30 апреля, ударили из реактивной артиллерии по центру Купянска, сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены четыре автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал он.

Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото

Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото

Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото

Купянск обстреливали и в субботу.

Также под российским огнем находились другие населенные пункты Харьковской области: Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война харьковская область купянск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 