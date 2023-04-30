Россия ударила из реактивной артиллерии по центру Купянска – фото
30.04.2023, 08:45
Фото: Харьковская ОВА
Российские войска утром в воскресенье, 30 апреля, ударили из реактивной артиллерии по центру Купянска, сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.
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"Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены четыре автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал он.
Купянск обстреливали и в субботу.
Также под российским огнем находились другие населенные пункты Харьковской области: Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый.
- Ночью россияне обстреляли из артиллерии город Никополь в Днепропетровской области.
- 28 апреля россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Там погибли более 20 человек.
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