В Умани завершена спасательная операция: погибли 23 человека, в том числе шестеро детей

В Умани завершена поисково-спасательная операция в частично разрушенном российской ракетой доме. Из-под завалов удалось спасти 17 человек. Об этом сообщает МВД.

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В результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (1, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Идентифицированы все 23 тела. Еще две женщины считаются пропавшими без вести.

Также в результате ракетного удара ранены девять человек. Медики в сопровождении полиции обеспечили оперативную госпитализацию пострадавших.

28 апреля ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани.

Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых написано "за Умань".

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Вадим Ребрина

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