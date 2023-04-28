Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которые нанесены надписи "за Умань". В Госпогранслужбе назвали это "справедливым возмездием за российский террор".

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"Пока оккупанты зверски обстреливают наши мирные города и села – наши воины будут уничтожать эту нечисть на поле боя. Сегодня утром изверги в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, приведшие к гибели и ранениям гражданского населения. Кара достигнет каждого!" – говорится в сообщении.

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

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Вадим Ребрина

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