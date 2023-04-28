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"За Умань". Пограничники подготовили справедливое возмездие российским террористам – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 16:14
Фото: ГПСУ
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Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которые нанесены надписи "за Умань". В Госпогранслужбе назвали это "справедливым возмездием за российский террор".

"Пока оккупанты зверски обстреливают наши мирные города и села – наши воины будут уничтожать эту нечисть на поле боя. Сегодня утром изверги в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, приведшие к гибели и ранениям гражданского населения. Кара достигнет каждого!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Израиль выразил соболезнования Украине. Умань – место паломничества хасидов со всего мира

Вадим Ребрина
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обстрелгпсуумань
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