В Умани из-под завалов достали тела еще двух погибших, общее число жертв удара достигло 14
28.04.2023, 12:52
Фото: ГСЧС
В Умани по состоянию на 12:40 количество погибших в результате российского ракетного удара достигло 14 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
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"Умань: только что из-под завалов достали тела еще 2 человек. По состоянию на данный момент 14 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке", – говорится в сообщении.
ГСЧС опубликовало видео разборов завалов разрушенного российской ракетой жилого многоэтажного дома.
- Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
- На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.
- В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
- Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.
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