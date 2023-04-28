В Умани из-под завалов достали тела еще двух погибших, общее число жертв удара достигло 14

В Умани по состоянию на 12:40 количество погибших в результате российского ракетного удара достигло 14 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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"Умань: только что из-под завалов достали тела еще 2 человек. По состоянию на данный момент 14 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке", – говорится в сообщении.

ГСЧС опубликовало видео разборов завалов разрушенного российской ракетой жилого многоэтажного дома.

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.

В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.

Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

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Наталія Медведєва

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