Ракетный удар по Киевской области. В Украинке повреждена многоэтажка, есть раненые — МВД

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В Украинке Киевской области в результате ракетного удара российских оккупантов поврежден многоэтажный дом. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, в Украинке в результате повреждения дома два человека получили травмы.

На месте работают спасатели и полиция. Вся помощь будет предоставлена, заявил Клименко.

ОБНОВЛЕНО в 08:21. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко . Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил , что на дом упали обломки ракеты россиян — повреждены квартиры на пятом и шестом этажах. Пожар удалось локализовать в 05:30. Пострадала девочка, ее доставили в столичную больницу Охмадет.

Также во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок. На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.

В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву. Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.

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Дмитро Гриниченко

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