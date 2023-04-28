Ракетный удар по Киевской области. В Украинке повреждена многоэтажка, есть раненые — МВД
28.04.2023, 07:46
Игорь Клименко (Фото: ОП)
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В Украинке Киевской области в результате ракетного удара российских оккупантов поврежден многоэтажный дом. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По его словам, в Украинке в результате повреждения дома два человека получили травмы.
На месте работают спасатели и полиция. Вся помощь будет предоставлена, заявил Клименко.
ОБНОВЛЕНО в 08:21. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на дом упали обломки ракеты россиян — повреждены квартиры на пятом и шестом этажах. Пожар удалось локализовать в 05:30. Пострадала девочка, ее доставили в столичную больницу Охмадет.
Также во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области.
В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.
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