В Сети опубликован момент ночного удара российских оккупантов крылатыми ракетами "Калибр" по Николаеву. Соответствующее видео опубликовал канал ICTV.
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Ночью 27 апреля, около 01:20, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.
В результате попадания ракет и обломков от них были разрушены жилые дома и историческое здание города, возникло два пожара.
Ракеты "Калибр" были направлены по сложной траектории. Это было использование и ландшафтной особенности местности, и изменение траектории в воздухе.
В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых ребенок.
- В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ПВО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
- Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
- Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
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