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Ракетный удар по Николаеву. Опубликован момент прилета "Калибров" по городу — видео видео

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27.04.2023, 10:33
Ракетный удар по Николаеву (Фото: скриншот с видео)
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В Сети опубликован момент ночного удара российских оккупантов крылатыми ракетами "Калибр" по Николаеву. Соответствующее видео опубликовал канал ICTV.

Ночью 27 апреля, около 01:20, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

В результате попадания ракет и обломков от них были разрушены жилые дома и историческое здание города, возникло два пожара.

Ракеты "Калибр" были направлены по сложной траектории. Это было использование и ландшафтной особенности местности, и изменение траектории в воздухе.

В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых ребенок.

  • В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ПВО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
  • Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
  • Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Дмитро Гриниченко
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