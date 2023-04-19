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За ночь над Одесской областью уничтожено 10 иранских дронов-камикадзе – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 07:24
За ночь над Одесской областью уничтожено 10 иранских дронов-камикадзе – Воздушные силы - Фото
Николай Олещук (скриншот с видео)

Ночью 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронам-камикадзе Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

"Повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля 2023 года противник направил в Одесскую область", – сообщил Олещук.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Читайте также: В Одессе более часа работала ПВО – отражала ночную дрон-атаку россиян. Есть "прилет"

Наталія Медведєва
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