За ночь над Одесской областью уничтожено 10 иранских дронов-камикадзе – Воздушные силы
19.04.2023, 07:24
Николай Олещук (скриншот с видео)
Ночью 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронам-камикадзе Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.
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"Повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля 2023 года противник направил в Одесскую область", – сообщил Олещук.
Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
- В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
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