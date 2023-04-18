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Россияне атаковали Запорожскую область "шахедами": сбиты пять дронов

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 22:25
Россияне атаковали Запорожскую область
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

Над Запорожской областью вечером 18 апреля украинскими силами противовоздушной обороны были сбиты пять дронов Shahed-136. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В Запорожской области было сбито 5 шахедов", – написал Ермак.

В 19:36 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Около 21:00 в областном центре был слышен взрыв, после чего Запорожская областная военная администрация призвала людей находиться в укрытиях и не фиксировать на фото и видео прилеты или работу сил ПВО.

По состоянию на 22:20 тревогу в Запорожской области еще не отменили.

ДОПОЛНЕНО В 22:41. Отбой тревоги в области.

  • Россияне регулярно обстреливают Запорожье и населенные пункты области, применяя в основном артиллерию и РСЗО, которыми они могут "достать" с временно оккупированных территорий.

Оксана Житнюк
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