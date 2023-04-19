Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

В результате удара дронами-камикадзе, который российские оккупанты ночью нанесли по Одессе, был разрушен рекреационный объект. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В ОК "Юг" отметили, что Одесская область была атакована дронами типа Shahed-131/136, силы противовоздушной обороны уничтожили 10 вражеских беспилотников.

"Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали.