UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
19.04.2023, 08:14

Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 6
Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото
Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото
Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фотоНочной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

В результате удара дронами-камикадзе, который российские оккупанты ночью нанесли по Одессе, был разрушен рекреационный объект. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В ОК "Юг" отметили, что Одесская область была атакована дронами типа Shahed-131/136, силы противовоздушной обороны уничтожили 10 вражеских беспилотников.

"Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали.

  • В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
  • Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
  • Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, Одесса, дрон, Shahed-131
Еще по теме
Популярные фото
&quot;Гаага ждет тебя&quot;, &quot;Россия &ndash; убийца&quot;. Как Лаврова встречали активисты в Бразилии: фото
"Гаага ждет тебя", "Россия – убийца". Как Лаврова встречали активисты в Бразилии: фото
Появились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищу
Появились фото последствий удара России по Запорожью. Ракета попала по кладбищу
Под Угледаром бойцы 74 разведбатальона сожгли много бронетехники россиян &ndash; фото
Под Угледаром бойцы 74 разведбатальона сожгли много бронетехники россиян – фото
Материалы по теме
Задержан радиомеханик завода ВПК. СБУ утверждает, что он корректировал &quot;Шахеды&quot; по Одессе
Политика Задержан радиомеханик завода ВПК. СБУ утверждает, что он корректировал "Шахеды" по Одессе
ПВО сбила на юге еще пять дронов, четыре их них &ndash; иранского производства
Политика ПВО сбила на юге еще пять дронов, четыре их них – иранского производства
Популярное
фото/видео
Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект &ndash; фото
Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото
&quot;Мешал работать&quot;. ССО показали, как сбили российский беспилотник у Бахмута &ndash; видео
"Мешал работать". ССО показали, как сбили российский беспилотник у Бахмута – видео 18.04.23, 13:43
Вывозил уклонистов в вентиляции купе. СБУ задержала проводника Укрзалізниці &ndash; видео
Вывозил уклонистов в вентиляции купе. СБУ задержала проводника Укрзалізниці – видео 18.04.23, 12:40
РФ бросила на Бахмут опытных бойцов, &quot;снарядного голода&quot; у них нет: репортаж пограничников
РФ бросила на Бахмут опытных бойцов, "снарядного голода" у них нет: репортаж пограничников 18.04.23, 10:37
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 