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Умань. Россия ударила ракетой по жилой девятиэтажке, уничтожена часть дома — видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 06:09
Умань. Россия ударила ракетой по жилой девятиэтажке, уничтожена часть дома — видео - Фото
Последствия удара по Умани (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, противник атаковал регион, зафиксировано два попадания крылатых ракет в Умани — в жилой дом и складские постройки.

Последствия выясняются.

На местах ударов работают специальные службы. 

В пресс-службе Нацполиции сообщили Суспильному, что россияне попали в многоквартирную девятиэтажку. 

ОБНОВЛЕНО в 06:20. Табурец заявил, что уже известно о пяти пострадавших, они госпитализированы. 

  • Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
  • В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.

Смотрите также: Россияне ударили ракетой С-300 по Купянску: двое погибли, 10 раненых — видео

Дмитро Гриниченко
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