Умань. Россия ударила ракетой по жилой девятиэтажке, уничтожена часть дома — видео

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, противник атаковал регион, зафиксировано два попадания крылатых ракет в Умани — в жилой дом и складские постройки.

Последствия выясняются.

На местах ударов работают специальные службы.

В пресс-службе Нацполиции сообщили Суспильному, что россияне попали в многоквартирную девятиэтажку.

ОБНОВЛЕНО в 06:20. Табурец заявил, что уже известно о пяти пострадавших, они госпитализированы.

Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.

В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.

Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.

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Дмитро Гриниченко

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