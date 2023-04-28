Умань. Россия ударила ракетой по жилой девятиэтажке, уничтожена часть дома — видео
28.04.2023, 06:09
Последствия удара по Умани (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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По его словам, противник атаковал регион, зафиксировано два попадания крылатых ракет в Умани — в жилой дом и складские постройки.
Последствия выясняются.
На местах ударов работают специальные службы.
В пресс-службе Нацполиции сообщили Суспильному, что россияне попали в многоквартирную девятиэтажку.
ОБНОВЛЕНО в 06:20. Табурец заявил, что уже известно о пяти пострадавших, они госпитализированы.
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