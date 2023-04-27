Ночной удар по Николаеву. Четыре "Калибра" были направлены по сложной траектории – фото

Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории. Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Калибры были направлены по сложной траектории. Это было использование и ландшафтной особенности местности, и изменение траектории в воздухе", – сказала Гуменюк.

В Facebook ОК "Юг" сообщается, что россияне ударили по Николаеву четырьмя ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря.

"Это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения", – говорится в сообщении ОК "Юг".

По информации военных, в результате российского обстрела Николаева один частный дом разрушен, другой поврежден, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Пожар ликвидирован, продолжается разбор конструкций.

В настоящее время известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых ребенок.

Около часа ночи 27 апреля армия государства-террориста России ударила несколькими ракетами по жилым кварталам Николаева.

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