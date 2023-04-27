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Россия ударила ракетами по Николаеву – попала в многоэтажку и частные дома

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 01:30
Россия ударила ракетами по Николаеву – попала в многоэтажку и частные дома - Фото
Николаев (иллюстративный скриншот)

Около часа ночи 27 апреля армия государства-террориста России ударила несколькими ракетами из ЗРК С-300 по жилым кварталам Николаева, есть попадания в дома. Об этом сообщила местная областная военная администрация. 

"С-300 – четыре штуки предварительно", – говорится в сообщении.

По меньшей мере одна из ракет ударила по многоэтажному жилому дому, уточнили у главы НикОВА Виталия Кима.

Второй "прилет" также пришелся по жилому дому, но частному.

В 01:26 начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет написал, что "есть жертвы (гражданские), количество не понимаем".

В 01:30 появилось дополнение от Кима: "Скорые поехали на третий частный адрес".

В 01:39 был дан отбой воздушной тревоги.

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Судя по нескольким роликам со звуком, которые появились в сети вскоре после "прилетов", ракеты могли быть не из С-300, а крылатыми ракетами.

Новость дополняется...

Россия регулярно обстреливает Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области, применяя преимущественно комплексы С-300, реактивную артиллерию, авиабомбы и авиаракеты. Подлетное время ракет/снарядов из такого вооружения составляет секунды или десятки секунд, поэтому воздушные тревоги иногда включать заранее не успевают.

Євген Пилипенко
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война ракетный удар С-300 жертвы Николаев
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