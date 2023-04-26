Взрывы в Запорожье на фоне сирены воздушной тревоги

Около 11:29-11:30 утра 26 апреля в Запорожье прогремели взрывы, почти одновременно с включением сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили два источника LIGA.net в областном центре в пяти километрах друг от друга.

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Официально об атаке россиян и/или ее последствиях пока не сообщалось.

Лишь в 11:30 местные власти написали в соцсетях: "Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!"

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет десятки секунд и меньше, потому воздушные тревоги иногда включать заранее не успевают.

Утром 25 апреля 2023 года россияне ударили ракетой С-300 по Купянску: двое погибли, 10 раненых.

Євген Пилипенко

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