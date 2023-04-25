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Россияне ударили ракетой С-300 по музею в Купянске, есть погибшая, 10 раненых — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 09:36
Последствия удара по Купянску (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты ударили по центру Купянска ракетой системы С-300, попали в музей, под завалами находятся люди. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

По его словам, уже известно о пяти раненых гражданских.
Есть люди под завалами музея, куда был нанесен удар.
Купянск расположен в нескольких километрах от линии фронта. 
ОБНОВЛЕНО в 10:03. Президент Владимир Зеленский заявил, что известно о погибшей сотруднице музея и 10 раненых. Ликвидация последствий продолжается, работают все службы. 

Ранее ночью 21 апреля россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.

  • В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
  • Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
  • Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Дмитро Гриниченко
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