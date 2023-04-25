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Российские оккупанты ударили по центру Купянска ракетой системы С-300, попали в музей, под завалами находятся люди. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам, уже известно о пяти раненых гражданских.
Есть люди под завалами музея, куда был нанесен удар.
Купянск расположен в нескольких километрах от линии фронта.
ОБНОВЛЕНО в 10:03. Президент Владимир Зеленский заявил, что известно о погибшей сотруднице музея и 10 раненых. Ликвидация последствий продолжается, работают все службы.
Ранее ночью 21 апреля россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.
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