Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области. Всего запустили 12 Shahed
21.04.2023, 08:56
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, противник атаковал Украину иранскими дронами в ночь на 21 апреля.
Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, деталей Гуменюк не называла.
О возможных пострадавших не сообщалось.
Воздушные силы заявляют, что захватчики запустили до 12 БПЛА из Брянской области, было уничтожено восемь дронов.
Также ночью россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар.
- В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
- Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
- Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
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