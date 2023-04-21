Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области. Всего запустили 12 Shahed

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, противник атаковал Украину иранскими дронами в ночь на 21 апреля.

Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, деталей Гуменюк не называла.

О возможных пострадавших не сообщалось.

Воздушные силы заявляют , что захватчики запустили до 12 БПЛА из Брянской области, было уничтожено восемь дронов.

Дмитро Гриниченко

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