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Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области. Всего запустили 12 Shahed

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 08:56
Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области. Всего запустили 12 Shahed - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, противник атаковал Украину иранскими дронами в ночь на 21 апреля.
Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, деталей Гуменюк не называла.
О возможных пострадавших не сообщалось.
Воздушные силы заявляют, что захватчики запустили до 12 БПЛА из Брянской области, было уничтожено восемь дронов.

Также ночью россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Дмитро Гриниченко
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