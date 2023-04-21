Россия ударила по Полтавской области — есть разрушения гражданской инфраструктуры

В ночь на 21 апреля российские оккупанты ударили БПЛА по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, удар пришелся по Полтавскому району, была атакована гражданская инфраструктура.

Начался пожар, спасатели работают над его ликвидацией.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сколько именно БПЛА ударили по области, Лунин не уточнил.

Воздушная тревога в регионе была объявлена с 03:32 по 05:54.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Дмитро Гриниченко

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