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Россия ударила по Полтавской области — есть разрушения гражданской инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 06:17
Россия ударила по Полтавской области — есть разрушения гражданской инфраструктуры - Фото
БПЛА Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 21 апреля российские оккупанты ударили БПЛА по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, удар пришелся по Полтавскому району, была атакована гражданская инфраструктура.

Начался пожар, спасатели работают над его ликвидацией.

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Сколько именно БПЛА ударили по области, Лунин не уточнил. 

Воздушная тревога в регионе была объявлена с 03:32 по 05:54.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Дмитро Гриниченко
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война Полтавская область критическая инфраструктура дроны-камикадзе
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