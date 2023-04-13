ВСУ: Россия собирается производить ракеты Х-50. Планируют активизировать удары осенью

Российские оккупанты планируют начать серийное производство ракет Х-50 в июне 2023 года, чтобы снова активизировать удары по Украине осенью. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, россияне планируют серийно производить крылатые стратегические ракеты воздушного базирования Х-50, что даст возможность активизировать ракетные удары.

Он отметил, что на данном этапе Москва не сможет восстановить свой ракетный резерв в среднесрочной перспективе.

Громов заявил, что это может потенциально поставить под угрозу ее способность защищать свои интересы на Дальнем Востоке и границе со странами НАТО.

СПРАВКА. Крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1500 км. Она является дозвуковой, использующей систему наведения стратегической ракеты Х-101. В отличие от Х-101, Х-50 имеет меньший по размерам планер. Эта ракета имеет длину 6 метров и массу около 1600 кг, ее крейсерская скорость полета — 700 км/ч (максимальная — 950 км/ч). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

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Дмитро Гриниченко

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