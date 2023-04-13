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ВСУ: Россия собирается производить ракеты Х-50. Планируют активизировать удары осенью

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 14:31
ВСУ: Россия собирается производить ракеты Х-50. Планируют активизировать удары осенью - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты планируют начать серийное производство ракет Х-50 в июне 2023 года, чтобы снова активизировать удары по Украине осенью. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, россияне планируют серийно производить крылатые стратегические ракеты воздушного базирования Х-50, что даст возможность активизировать ракетные удары. 

Он отметил, что на данном этапе Москва не сможет восстановить свой ракетный резерв в среднесрочной перспективе.

Громов заявил, что это может потенциально поставить под угрозу ее способность защищать свои интересы на Дальнем Востоке и границе со странами НАТО. 

СПРАВКА. Крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1500 км. Она является дозвуковой, использующей систему наведения стратегической ракеты Х-101. В отличие от Х-101, Х-50 имеет меньший по размерам планер. Эта ракета имеет длину 6 метров и массу около 1600 кг, ее крейсерская скорость полета — 700 км/ч (максимальная — 950 км/ч). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар генштаб Ту-160 Ту-22М3 Ту-95МС Алексей Громов
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