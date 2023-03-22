Киев и другие области были атакованы дронами Shahed. Звучали взрывы, работала ПВО

Киев, Житомирская и Хмельницкая области были атакованы дронами-камикадзе Shahed в ночь на 22 марта. Об этом сообщили в местных военных администрациях.

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Военная администрация Киева заявила , что россияне запустили свои БПЛА в сторону столицы, предварительно, это были Shahed.

Силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили все цели в воздушном пространстве Киева, жертв и разрушений не зафиксировано.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работала ПВО, данных о прилетах пока нет.

В Хмельницкой ОВА также заявили о взрывах и работе ПВО в области, ударов оккупантов не зафиксировали.

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Дмитро Гриниченко

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