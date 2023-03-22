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Киев и другие области были атакованы дронами Shahed. Звучали взрывы, работала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 06:19
Киев и другие области были атакованы дронами Shahed. Звучали взрывы, работала ПВО - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Генштаб ВСУ)

Киев, Житомирская и Хмельницкая области были атакованы дронами-камикадзе Shahed в ночь на 22 марта. Об этом сообщили в местных военных администрациях.

Военная администрация Киева заявила, что россияне запустили свои БПЛА в сторону столицы, предварительно, это были Shahed.
Силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили все цели в воздушном пространстве Киева, жертв и разрушений не зафиксировано. 

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работала ПВО, данных о прилетах пока нет.

В Хмельницкой ОВА также заявили о взрывах и работе ПВО в области, ударов оккупантов не зафиксировали.

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко
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война киев пво житомирская область хмельницкая область дроны-камикадзе
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