Киев и другие области были атакованы дронами Shahed. Звучали взрывы, работала ПВО
22.03.2023, 06:19
Мобильная группа ПВО (Фото: Генштаб ВСУ)
Киев, Житомирская и Хмельницкая области были атакованы дронами-камикадзе Shahed в ночь на 22 марта. Об этом сообщили в местных военных администрациях.
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Военная администрация Киева заявила, что россияне запустили свои БПЛА в сторону столицы, предварительно, это были Shahed.
Силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили все цели в воздушном пространстве Киева, жертв и разрушений не зафиксировано.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работала ПВО, данных о прилетах пока нет.
В Хмельницкой ОВА также заявили о взрывах и работе ПВО в области, ударов оккупантов не зафиксировали.
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