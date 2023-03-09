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Россия ударила по Киеву ракетой Х-47 "Кинжал", остальные сбила ПВО — военная администрация

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 08:06
Россия ударила по Киеву ракетой Х-47
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, воздушная тревога в столице продолжалась почти семь часов, россияне выпустили почти все типы своего вооружения — от дронов-камикадзе Shahed до всех видов крылатых ракет.
Противовоздушная оборона сбила все воздушные цели, однако, по предварительной информации в объект инфраструктуры прилетела ракета "Кинжал", все службы работают на месте, действуют частичные экстренные отключения света. 

Двум пострадавшим в Святошинском районе предоставляют помощь. 

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет. 

  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев. 
  • 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder. 
  • Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Воздушные силы: Потенциально Patriot могут сбивать Х-22 и "Искандер". Ждем их уже скоро

Дмитро Гриниченко
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Кинжал война киев пво ракетный удар Х-47
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