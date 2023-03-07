Воздушные силы: Потенциально Patriot могут сбивать Х-22 и "Искандер". Ждем их уже скоро

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые Украина ожидает в ближайшее время, потенциально смогут сбивать ракеты "Искандер" и Х-22. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net.

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По его словам, потенциально Patriot сможет противостоять Х-22 и "Искандерам", которые сегодня украинская ПВО не способна перехватить.

Он отметил, что все будет проверяться на практике в бою. Игнат заявил, что для ракет комплексов С-300, которыми россияне обстреливают Украину, система Patriot не подойдет, так как у противника очень много подобных ракет.

"Про С-300 я бы не говорил, на это никаких Patriot не хватит, есть другие способы и методы", — сказал спикер ВС, вероятно, имея в виду необходимость уничтожения самих установок С-300, о чем он сам неоднократно говорил.

Также в эфире национального телемарафона Игнат сказал, прибытие Patriot в Украину ожидается в ближайшее время.

"Он способен сбивать цели на расстоянии 150 км, так что может сбить самолеты и вертолеты. Баллистические ракеты только на расстоянии 40 км. Наберемся терпения и будем ждать", — резюмировал он.

СПРАВКА. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше.

"Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

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Дмитро Гриниченко

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