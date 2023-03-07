UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы: Потенциально Patriot могут сбивать Х-22 и "Искандер". Ждем их уже скоро

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 14:59
Воздушные силы: Потенциально Patriot могут сбивать Х-22 и
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые Украина ожидает в ближайшее время, потенциально смогут сбивать ракеты "Искандер" и Х-22. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net.

По его словам, потенциально Patriot сможет противостоять Х-22 и "Искандерам", которые сегодня украинская ПВО не способна перехватить.
Он отметил, что все будет проверяться на практике в бою. Игнат заявил, что для ракет комплексов С-300, которыми россияне обстреливают Украину, система Patriot не подойдет, так как у противника очень много подобных ракет. 

"Про С-300 я бы не говорил, на это никаких Patriot не хватит, есть другие способы и методы", — сказал спикер ВС, вероятно, имея в виду необходимость уничтожения самих установок С-300, о чем он сам неоднократно говорил. 

Также в эфире национального телемарафона Игнат сказал, прибытие Patriot в Украину ожидается в ближайшее время. 

"Он способен сбивать цели на расстоянии 150 км, так что может сбить самолеты и вертолеты. Баллистические ракеты только на расстоянии 40 км. Наберемся терпения и будем ждать", — резюмировал он.

СПРАВКА. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. 
"Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев. 
  • 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder. 
  • Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Минобороны Польши опровергает слова Блащака о Patriot в Украине. Говорят, неверный перевод

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
система ПВО Patriot война С-300 военная помощь воздушные силы искандер Юрий Игнат Х-22
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 