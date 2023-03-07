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Минобороны Польши опровергает слова Блащака о Patriot в Украине. Говорят, неверный перевод

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 14:08
Минобороны Польши опровергает слова Блащака о Patriot в Украине. Говорят, неверный перевод - Фото
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Министерство обороны Польши опровергло заявление главы ведомства Мариуша Блащака о якобы прибытии систем противовоздушной обороны Patriot в Украину, которое он сделал в интервью газете La Razon. Об этом поляки сообщили в комментарии Укринформу.

Ведомство заявляет, что Блащак лишь говорил том, что решение о передаче Украине систем ПВО Patriot было принято при содействии Польщи. 

"Намерение Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — заявили поляки.

Также союзники отметили, что появление в La Razon цитаты о том, что Украина уже получила Patriot, очевидно, связана с трудностями перевода и ошибкой. 

В интервью испаноязычной газете La Razon сказано, что Блащак заявил о том, что "благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard, в том числе, прибыли в Украину".

  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев. 
  • 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
  • Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Украинцы обучаются работать с Patriot быстрее, чем ожидалось – Германия

Дмитро Гриниченко
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система ПВО Patriot Мариуш Блащак война польша военная помощь
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