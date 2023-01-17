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ВСУ обучатся на ПВО Patriot за 10 недель. Обычая подготовка идет 10 месяцев — Резников

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 22:31
ВСУ обучатся на ПВО Patriot за 10 недель. Обычая подготовка идет 10 месяцев — Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, когда привычная подготовка проходит 10 месяцев. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время выступления 17 января, цитирует его AрмияInform

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По его словам, война обеспечивается ресурсами союзников Украины, а также духом и волей украинских воинов. Он отметил, что ранее украинцы и не могли мечтать о том, что получат системы ПВО Patriot, которая стоит $1 млрд.

Резников сказал, что минимальная подготовка на Patriot обычно составляет 10 месяцев, но украинских офицеров подготовят за 10 недель — такое обязательство на себя взяли США. 

Министр напомнил, что более 50 стран-союзников Украины, которые помогают ей в формате "Рамштайн" говорят, что они будут оказывать военную помощь до победы на поле боя. 

Также он выразил надежду, что Вооруженные Силы Украины смогут достичь победы над оккупантами уже в 2023 году. 

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

Читайте также: ПВО Patriot для Украины. Около 100 бойцов ВСУ прибыли в США на обучение системе 

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников система ПВО Patriot США война военная помощь рамштайн
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