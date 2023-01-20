Нидерланды поставят Украине две установки Patriot и подумают о передаче танков

Нидерланды поставят Украине две пусковые установки Patriot с ракетами и запчастями. Страна также обучит украинских военных работе с установками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.

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Согласно сообщению, во время встречи в Рамштайне были достигнуты договоренности с США и Германией об ускорении процесса замены Patriot.

В Минобороны Нидерландов напомнили, что правительство выделит 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в этом году. "Этим Нидерланды посылают сигнал о неизменной солидарности украинскому населению. Оно может рассчитывать на поддержку Нидерландов столько, сколько потребуется", – сказано в сообщении.

По результатам сегодняшней встречи Нидерланды присоединились к группе стран, включая Германию, которые изучат возможности поставок западных основных боевых танков, включая проведение обучения, отметили в министерстве.

Вадим Ребрина

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