Нидерланды поставят Украине две установки Patriot и подумают о передаче танков
Нидерланды поставят Украине две пусковые установки Patriot с ракетами и запчастями. Страна также обучит украинских военных работе с установками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.
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Согласно сообщению, во время встречи в Рамштайне были достигнуты договоренности с США и Германией об ускорении процесса замены Patriot.
В Минобороны Нидерландов напомнили, что правительство выделит 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в этом году. "Этим Нидерланды посылают сигнал о неизменной солидарности украинскому населению. Оно может рассчитывать на поддержку Нидерландов столько, сколько потребуется", – сказано в сообщении.
По результатам сегодняшней встречи Нидерланды присоединились к группе стран, включая Германию, которые изучат возможности поставок западных основных боевых танков, включая проведение обучения, отметили в министерстве.
- Ранее в Пентагоне заявили, что Patriot поможет сбивать баллистические ракеты и авиацию российских оккупантов.
- 1 декабря 2022 года США выделили Украине военную помощь на $1 млрд: в пакете – ЗРК Patriot, плюс от Пентагона $850 млн – там снаряды для танков и РСЗО "Град".
- 17 января 2023 года Пентагон подтвердил, что около ста военнослужащих ВСУ приступили к обучению управлению ракетными комплексами Patriot на военной базе в Оклахоме.
- По итогам сегодняшней встречи в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о танках Leopard для Украины не принято Германией, но еще есть "окно возможностей" до весны.
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