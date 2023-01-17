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До 100 украинских военных начали курс подготовки на Patriot в США – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 21:08
До 100 украинских военных начали курс подготовки на Patriot в США – Пентагон - Фото
Проверка готовности комплекса ПРО Patriot (Фото - U.S. Army)

Пентагон подтвердил, что около ста военнослужащих ВСУ приступили к обучению управлению ракетными комплексами Patriot на военной базе в Оклахоме. Об этом сообщает CNN.

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Агентство пишет со ссылкой на подтверждение Министерства обороны США, что что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и начали обучение работе с ракетным комплексом Patriot.

Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot в том числе американских военных.

По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с "передовой, но сложной системой ПВО большой дальности" обычно занимает "несколько месяцев". 

Сергій Бережний
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Patriot пентагон военная помощь
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