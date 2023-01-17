До 100 украинских военных начали курс подготовки на Patriot в США – Пентагон
17.01.2023, 21:08
Проверка готовности комплекса ПРО Patriot (Фото - U.S. Army)
Пентагон подтвердил, что около ста военнослужащих ВСУ приступили к обучению управлению ракетными комплексами Patriot на военной базе в Оклахоме. Об этом сообщает CNN.
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Агентство пишет со ссылкой на подтверждение Министерства обороны США, что что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и начали обучение работе с ракетным комплексом Patriot.
Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot в том числе американских военных.
По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с "передовой, но сложной системой ПВО большой дальности" обычно занимает "несколько месяцев".
- 10 января сообщалось, что группа военнослужащих ВСУ должна в ближайшие дни приступить в США к обучению на Patriot.
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