До 100 украинских военных начали курс подготовки на Patriot в США – Пентагон

Пентагон подтвердил, что около ста военнослужащих ВСУ приступили к обучению управлению ракетными комплексами Patriot на военной базе в Оклахоме. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство пишет со ссылкой на подтверждение Министерства обороны США, что что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и начали обучение работе с ракетным комплексом Patriot.

Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot в том числе американских военных.

По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с "передовой, но сложной системой ПВО большой дальности" обычно занимает "несколько месяцев".

10 января сообщалось, что группа военнослужащих ВСУ должна в ближайшие дни приступить в США к обучению на Patriot.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.