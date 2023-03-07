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Первые батареи системы ПВО Patriot уже прибыли в Украину — министр обороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 11:43
Первые батареи системы ПВО Patriot уже прибыли в Украину — министр обороны Польши - Фото
Мариуш Блащак (Фото: Минобороны Польши)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые батареи системы противовоздушной обороны Patirot уже прибыли в Украину. Об этом он сообщил в интервью Larazon.

По его словам, благодаря усилиям Польши, первые батареи ПВО Patriot и танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. 

"Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", — сказал Блащак.

Он отметил, что с начала большой войны Польша передала Украине вооружения на сумму более $2,2 млрд — тут не учтены расходы на обучение украинских воинов. 

"Я хочу здесь подчеркнуть, что только наши совместные действия — действия всего свободного мира — могут склонить чашу весов этого несправедливого конфликта в нужную сторону", — подчеркнул министр. 

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.
  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев. 
  • 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
  • Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Украинцы обучаются работать с Patriot быстрее, чем ожидалось – Германия

Дмитро Гриниченко
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