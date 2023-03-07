Первые батареи системы ПВО Patriot уже прибыли в Украину — министр обороны Польши
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые батареи системы противовоздушной обороны Patirot уже прибыли в Украину. Об этом он сообщил в интервью Larazon.
По его словам, благодаря усилиям Польши, первые батареи ПВО Patriot и танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.
"Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", — сказал Блащак.
Он отметил, что с начала большой войны Польша передала Украине вооружения на сумму более $2,2 млрд — тут не учтены расходы на обучение украинских воинов.
"Я хочу здесь подчеркнуть, что только наши совместные действия — действия всего свободного мира — могут склонить чашу весов этого несправедливого конфликта в нужную сторону", — подчеркнул министр.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев.
- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
- Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.
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