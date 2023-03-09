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Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 08:52
Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий - Фото
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В результате массированной ракетной атаки, которую сегодня ночью и утром нанесло по Украине государство-террорист Россия, во Львовской области погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в Золочевском районе ракета упала в жилой застройке. Начался пожар. Сгорели три дома и автомобили мирных жителей, сообщил Козицкий.

Он уточнил, что в результате российской атаки погибли четыре взрослых человека: двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Сейчас завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди, отметил глава ОВА.

Он также опубликовал видео последствий попадания ракеты в жилые дома.

ДОПОЛНЕНО В 9:38. Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения.

  • Также сегодня российские оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Ранены два человека.
Вадим Ребрина
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Львов ракетный удар
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