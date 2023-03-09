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Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 08:39
Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка - Фото
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине в ночь на 9 марта, есть прилеты и погибшие в разных областях. LIGA.net публикует сводку последствий новой террористической атаки захватчиков.

По Киеву, предварительно, был нанесен удар ракетой Х-47 "Кинжал", россияне попали в объект критической инфраструктуры. Также есть двое пострадавших в Святошинском районе. Противовоздушная оборона сбила все остальные ракеты и БПЛА противника, которые летели на столицу.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в Золочевском районе ракета упала в жилой зоне, начался пожар, уже известно о четверых погибших — двоих мужчинах и двух женщинах, в момент падения ракеты они находились дома.

Завалы еще разбирают. Под ними могут быть люди. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

В Днепропетровской области зафиксированы прилеты в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия, там серьезные разрушения. Погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения.

ВАЖНО. При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа "пунктов несокрушимости": посмотреть, где они на карте в вашем населенном пункте. Там можно согреться, зарядить телефоны, выйти в интернет и получить другую помощь.

Одесская ОВА сообщила о попадании в критическую инфраструктуру и повреждении жилых домов, пострадали несколько линий электропередач и опора.

По Харькову и области РФ нанесла около 15 ударов, также били по инфраструктуре, есть попадание в частный дом в регионе.

В Кировоградской области под удар попал энергетический объект в Кропивницком районе, обошлось без жертв.

Житомирская область была атакована дронами-камикадзе, поражен инфраструктурный объект, без света остались почти 150 000 жителей, энергетики запитали объекты критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев. 
  • 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder. 
  • Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Воздушные силы: Потенциально Patriot могут сбивать Х-22 и "Искандер". Ждем их уже скоро

Дмитро Гриниченко
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