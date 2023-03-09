Залужный: РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов

Российские оккупанты выпустили 81 ракету по Украине во время массированного удара в ночь на 9 марта, зафиксировано 39 прилетов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, удар наносился по объектам критической инфраструктуры. Зафиксировано 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 20 пусков ракет морского базирования "Калибр".

Также россияне выпустили шесть ракет Х-22 и шесть ракет Х-47 "Кинжал".

Кроме этого было восемь пусков управляемых авиационных ракет — две Х-31П и шесть Х-59, из комплексов С-300 оккупанты нанесли 13 ударов. Дронов Shahed-131/136 было выпущено восемь.

Противовоздушная оборона уничтожила 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", а также четыре БПЛА. Из-за организованного противодействия восемь ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Россия ударила по Киеву ракетой Х-47 "Кинжал", остальные сбила ПВО — военная администрация.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.