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Залужный: РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 09:14
Залужный: РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты выпустили 81 ракету по Украине во время массированного удара в ночь на 9 марта, зафиксировано 39 прилетов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, удар наносился по объектам критической инфраструктуры. Зафиксировано 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 20 пусков ракет морского базирования "Калибр".

Также россияне выпустили шесть ракет Х-22 и шесть ракет Х-47 "Кинжал". 

Кроме этого было восемь пусков управляемых авиационных ракет — две Х-31П и шесть Х-59, из комплексов С-300 оккупанты нанесли 13 ударов. Дронов Shahed-131/136 было выпущено восемь. 

Противовоздушная оборона уничтожила 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", а также четыре БПЛА. Из-за организованного противодействия восемь ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей. 

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко
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Кинжал война пво ракетный удар Валерий Залужный калибр Х-22 Х-101
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