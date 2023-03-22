Киевская область. Зафиксирован прилет в гражданский объект — трое погибших и семь раненых

В Киевской области во время ночной атаки дронами-камикадзе Shahed-136 был зафиксирован прилет в гражданский объект, три человека погибли. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Известно, что в результате атаки дронов поврежден гражданский объект — три человека погибли, еще семь получили ранения, информация уточняется.

На месте работают спасатели, полиция и экстренные службы, пострадавшие получают помощь.

По состоянию на 05:30 пожар был локализован.

В командовании Воздушных сил заявили, что дроны-камикадзе запустили с территории Брянской области около 23:30.

Всего россияне запустили по Украине 21 БПЛА, 16 из них были уничтожены противовоздушной обороной.

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Дмитро Гриниченко

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