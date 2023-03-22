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ВСУ: Россияне запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136. Есть несколько прилетов

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 07:53
ВСУ: Россияне запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136. Есть несколько прилетов - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что остается угроза ударов противника по всей территории страны.

Отмечается, что был нанесен массированный авиационный удар иранскими БПЛА, предварительно — 16 дронов из 21 были уничтожены противовоздушной обороной. 

Где именно зафиксированы прилеты не сообщается.
Ранее местные военные администрации сообщили о работе ПВО в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях, в этих регионах прилетов не было. 

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко
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война пво генштаб Shahed-136 дроны-камикадзе
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