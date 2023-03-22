ВСУ: Россияне запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136. Есть несколько прилетов
22.03.2023, 07:53
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что остается угроза ударов противника по всей территории страны.
Отмечается, что был нанесен массированный авиационный удар иранскими БПЛА, предварительно — 16 дронов из 21 были уничтожены противовоздушной обороной.
Где именно зафиксированы прилеты не сообщается.
Ранее местные военные администрации сообщили о работе ПВО в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях, в этих регионах прилетов не было.
- 9 марта Россия ударила по Киеву ракетой Х-47 "Кинжал", остальные сбила ПВО — военная администрация.
- Залужный: РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.
- Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий.
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