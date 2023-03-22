ВСУ: Россияне запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136. Есть несколько прилетов

Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что остается угроза ударов противника по всей территории страны.

Отмечается, что был нанесен массированный авиационный удар иранскими БПЛА, предварительно — 16 дронов из 21 были уничтожены противовоздушной обороной.

Где именно зафиксированы прилеты не сообщается.

Ранее местные военные администрации сообщили о работе ПВО в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях, в этих регионах прилетов не было.

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Дмитро Гриниченко

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