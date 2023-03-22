Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР

Российские оккупанты будут менять основные направления своих ударов ракетами и беспилотниками. Энергетические объекты останутся мишенями, но основной целью могут стать военные объекты, скопления войск и логистика. Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина.

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Скибицкий сообщил, что в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта под удары дронами попали базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске и Житомире, были попадания в Яворовском районе.

Он отметил, что климатическая зима заканчивается, украинская энергосистема выстояла, поэтому россияне будут несколько менять направления нанесения ударов.

"Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал Скибицкий.

Замначальника ГУР подчеркнул, удары по нефтебазам подтверждают намерение оккупантов уничтожать элементы критической инфраструктуры, необходимые Украине для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика останется среди целей врага.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего экономические – те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса", – сказал Скибицкий.

Он не исключил, что мишенями россиян могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет РФ. Среди них есть гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", – сообщил замначальника ГУР.

В ночь на 22 марта РФ атаковала Украину дронами. Из 21 беспилотника Силы ПВО сбили 16. Были попадания в Киевской и Житомирской областях.

Утром 22 марта Россия ударила ракетами из РСЗО по Запорожью, попала в жилые многоквартирные дома. В результате один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Трое в тяжелом состоянии.

Наталія Медведєва

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