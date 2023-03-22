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Появилось видео момента ракетного удара россиян по многоэтажке в Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 13:07
Появилось видео момента ракетного удара россиян по многоэтажке в Запорожье - Фото
Фото: t.me/magomedov_mus

Во время российской атаки на Запорожье одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – написал президент.

"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", – добавил он.

Зеленский опубликовал видео момента попадания ракеты.

Также видео с места происшествия публикуют Telegram-каналы.

  • Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, есть попадания в жилые дома.
Вадим Ребрина
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ракетный удар Запорожье
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