Появилось видео момента ракетного удара россиян по многоэтажке в Запорожье

Во время российской атаки на Запорожье одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – написал президент.

"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь", – добавил он.

Зеленский опубликовал видео момента попадания ракеты.

Также видео с места происшествия публикуют Telegram-каналы.

Утром 22 марта в Запорожье раздались взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу, есть попадания в жилые дома.

Вадим Ребрина

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