Российские Су-35 запустили по Украине Х-59: ПВО уничтожила их в небе над Одесской областью
23.03.2023, 22:37
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
Вечером 23 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Одесской областью две управляемые авиационные ракеты россиян. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
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Около 21:30 украинские силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 21:08. Отбой был в 21:44.
СПРАВКА. Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.
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- В ГУР прогнозируют, что РФ будет менять основные направления своих ударов ракетами и беспилотниками. Энергетические объекты останутся мишенями, но основной целью могут стать военные объекты, скопления войск и логистика.
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