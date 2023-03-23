Российские Су-35 запустили по Украине Х-59: ПВО уничтожила их в небе над Одесской областью

Вечером 23 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Одесской областью две управляемые авиационные ракеты россиян. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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Около 21:30 украинские силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 21:08. Отбой был в 21:44.

СПРАВКА. Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.



В августе 2022-го россияне потратили такую Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, до 45 км. Стоимость Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.В августе 2022-го россияне потратили такую на уничтожение общественного туалета на окраине пгт Нововоронцовк️а в Херсонской области.

В ГУР прогнозируют, что РФ будет менять основные направления своих ударов ракетами и беспилотниками. Энергетические объекты останутся мишенями, но основной целью могут стать военные объекты, скопления войск и логистика.

Оксана Житнюк

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