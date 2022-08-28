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Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 13:56
Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета – фото - Фото
Фото: ОК "Юг"/Facebook

Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-земля" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил общественный туалет на окраине поселка городского типа Нововоронцовк️а в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "ЮГ".  

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Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США, уточнили в ОК. 

"Это уже в который раз враг пытается угодить путлеру... но пока "мочить в сортире" удается только его репутацию", – прокомментировали в командовании. 

Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета – фото

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Роман Брыль
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су-35 общественный туалет ОК Юг Х-59 воздух-земля
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