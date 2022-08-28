Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета – фото

Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-земля" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил общественный туалет на окраине поселка городского типа Нововоронцовк️а в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "ЮГ".

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Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США, уточнили в ОК.

"Это уже в который раз враг пытается угодить путлеру... но пока "мочить в сортире" удается только его репутацию", – прокомментировали в командовании.

22 августа Одним выстрелом. Воздушные силы ВСУ показали, как сбивают беспилотник оккупантов: видео.

26 августа авиация ВСУ ударила по российской ПВО в Херсоне. У РФ – минус склад и узел связи на юге.

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Роман Брыль

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