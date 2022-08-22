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Одним выстрелом. Воздушные силы ВСУ показали, как сбивают беспилотник оккупантов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 00:30
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21 августа военные Вооруженных Сил Украины сбили очередной беспилотник российских оккупантов. Уничтожение вражеского БПЛА засняли на видео, которое опубликовали в Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

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В командовании ВС ВСУ рассказали, что на видео зафиксирован точный удар по российскому беспилотнику военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр".

БПЛА врага был уничтожен на юго-восточном направлении.

Ранее в этот же день в Херсонской области украинские военные за час уничтожили три российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

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Наталия Медведева
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потери бесплотник
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