Пески и Благодатное. Генштаб сообщил о "частичном успехе" врага на двух участках фронта

Генеральный штаб заявил, что российские войска имеют "частичный успех" на направлении Лозовский – Пески, но на других участках Авдеевского направления у них потери. Также россияне смогли продвинуться в направлении Васильки – Благодатное в Херсонской области.

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Авдеевское направление. Россияне неудачно провели разведку боем в сторону Опытного из Спартака и отошли. Также неудачными были их попытки улучшить тактическое положение на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка.

Бахмутское направление. Россияне наступали в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк, но получили отпор и отступили.

Славянское направление. Бои были на многих участках: Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, Бражковка – Новая Дмитровка, Довгенькое – Долина, Сулиговка – Дубровное и Петрополье – Карнауховка. Ни на одном из них, судя по сообщению, россияне не продвинулись.

Новопавловское направление. Россияне предприняли неудачную попытку наступления в направлении Луганске – Победа.

Южнобужское направление. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлении Александровки – Таврического, но отошел.

На других участках фронта россияне в воскресенье вели обстрелы, включая авиационные.

Несколько обстрелов зафиксировано на границе с Россией в Черниговской и Сумской областях. Генштаб сообщил, что Россия закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа.

В Черном море находятся пять российских носителей крылатых ракет.

В ночь на 21 августа Россия обстреляла Николаев, пригород Харькова и Днепропетровскую область.

Кроме того, армия РФ ударила ракетами по Одесской области: два "Калибра" сбило украинская ПВО, три – попали по сельхозпредприятию.

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Андрей Водяный

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