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Россия ночью обстреляла Николаев, пригороды Харькова и Днепропетровскую область: детали

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 09:18
Россия ночью обстреляла Николаев, пригороды Харькова и Днепропетровскую область: детали - Фото
Последствия обстрела Днепропетровской области (фото - Валентин Резніченко, Telegram)

Армия России ночью ударила ракетами по Николаеву, обстреливала Днепропетровскую область и ударила по пригородам Харькова. Об этом сообщают главы местных ОВА в Telegram.

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По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, около 01:00 РФ ударила по областному центру, предварительно – ракетами С-300. Было попадание по предприятию и окраинам города. По предварительными данным, обошлось без пострадавших, информация о разрушениях и последствиях удара уточняется.

По Харькову этой ночью россияне не били, но обстреляли Харьковский район, написал глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, около полуночи РФ выпустила ракеты из Белгорода:

– одна ракета попала в недостроенный частный дом в Рогани, начался пожар, ранены 24-летняя женщина и 36-летний мужчина;

– две ракеты попали по Докучаевскому, повреждены хозяйственные здания учреждения образования, был пожар на открытой местности, без пострадавших.

Днепропетровскую область оккупанты обстреливали всю ночь, под атакой были Никопольский и Криворожский районы, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, по Никополю россияне ударили 25 снарядами ствольной артиллерии, был сильный пожар на предприятии, уничтожено оборудование. Также в городе повреждена школа, разрушен дом и еще около 20 – повреждены. Не работают газопровод и линии электропередач, без света – более 3000 никопольчан.

Марганецкую общину обстреляли трижды из артиллерии и РСЗО "Град", люди не пострадали, повреждена высоковольтная линия. По Мировской общине было 10 выстрелов из артиллерии, есть разрушения пяти домов.

В Криворожском районе россияне били из РСЗО "Ураган" по Апостоловской и Зеленодольской общинам, обошлось без жертв и разрушений.

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Марк Сировой
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