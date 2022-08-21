Россия ночью ударила по Одесской области: две из пяти ракет сбила ПВО
21.08.2022, 07:58
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
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Украинская противовоздушная оборона ночью сбила две крылатые ракеты "Калибр" над Черным морем. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
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Отмечается, что около 03:00 россияне выпустили две крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Украинским зенитчикам удалось сбить их, пока они не долетели до суши.
ОБНОВЛЕНО В 08:19. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что армия РФ ночью выпустила пять ракет по Одесской области: две сбиты над морем, три попали по сельхозпредприятию.
Было попадание по зернохранилищу, пострадавших нет.
- Сегодня утром в ОК "Юг" сообщили, что РФ после шторма увеличила количество кораблей в Черном море. Сейчас их суммарный залп – 20 ракет "Калибр".
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