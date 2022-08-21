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Закончился шторм. Россия увеличила количество кораблей в море, три из них – с ракетами

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 06:59
Закончился шторм. Россия увеличила количество кораблей в море, три из них – с ракетами - Фото
Владимир Путин идет на дно (фото - ЕРА)

Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море после окончания шторма. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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После окончания шторма российская группировка в Черном море увеличена до 15 кораблей. Они продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря.

В готовности находятся один подводный и два надводных ракетоносителя с суммарным залпом на 20 ракет "Калибр". Также в море – два больших десантных корабля.

Сутки назад ОК сообщало о 12 кораблях, которые маневрировали у берегов временно оккупированного Крыма, чтобы избежать возможного поражения украинскими силами обороны.

  • Ранее британская разведка сообщала, что эффективность Черноморского флота РФ ограничена, а угроза морского десанта в Одессе – значительно нейтрализована.
  • По словам разведчиков, российские корабли держатся у Крыма и испытывают трудности в попытках контролировать северо-западную часть Черного моря.

Читайте также: Зеленский: На этой неделе Россия может постараться сделать "что-то особенно жестокое"

Марк Сировой
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