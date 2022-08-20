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Зеленский: На этой неделе Россия может постараться сделать "что-то особенно жестокое"

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 21:51
Зеленский: На этой неделе Россия может постараться сделать
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия "может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое". Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно – противное и жестокое", – сказал президент.

Он отметил, что одна из ключевых задач врага – унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх, распространить конфликты.

"Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабость", – сказал Зеленский.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за Азовсталь и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", – добавил президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия
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