Зеленский: На этой неделе Россия может постараться сделать "что-то особенно жестокое"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия "может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое". Об этом он сказал в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно – противное и жестокое", – сказал президент.

Он отметил, что одна из ключевых задач врага – унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх, распространить конфликты.

"Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабость", – сказал Зеленский.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за Азовсталь и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", – добавил президент.

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России ЗАЭС и как она использует ее против Украины

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.