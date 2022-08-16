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Эффективность Черноморского флота РФ ограничена, это подрывает стратегию России – Британия

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 08:50
Эффективность Черноморского флота РФ ограничена, это подрывает стратегию России – Британия - Фото
Владимир Путин идет на дно (фото - ЕРА)

Черноморский флот России занимает оборонительную позицию, его эффективность ограничена – и это подрывает стратегию РФ. Об этом пишет Минобороны Британии в Twitter со ссылкой на выводы своей разведки.

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Отмечается, что надводные корабли РФ занимают в Черном море исключительно оборонительную позицию, а патрулируют как правило в пределах видимости побережья временно оккупированного Крыма.

Такая ситуация контрастирует с повышенной военно-морской активностью РФ в других морях в этом время года, говорят британцы.

Разведчики признали, что российский флот использует дальнобойные ракеты для поддержки наземных операций, но испытывает трудности в контроле за морем после потери флагманского крейсера "Москва" и острова Змеиный.

По словам британцев, ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию широкомасштабного вторжения РФ. Они отметили, что угроза высадки морского десанта в Одессу значительно нейтрализована – это позволяет Украине перенаправить ресурсы для давления на российские сухопутные силы в других местах.

Читайте также: Балтика становится "внутренним морем НАТО", для флота РФ там свободы не будет – Эстония

Марк Сировой
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Крым черноморский флот рф черное море вмс рф разведка великобритании
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