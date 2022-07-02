Пентагон не верит в "жест доброй воли" России: ВСУ успешно надавили на россиян на Змеином
В Министерстве обороны США заявили, что нельзя верить России, которая говорит, что ее отступление с острова Змеиный было "жестом доброй воли". Об этом сказал журналистам высокопоставленный чиновник Пентагона. Ранее аналогичное мнение высказали в британской разведке.
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"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью атаки на корабль снабжения ракетами "Гарпун", которые они недавно приобрели", – сказал чиновник.
Он уточнил, что остров Змеиный бесплоден и пустынен, и люди, которые там находятся, очень зависят от пополнения всевозможных запасов.
"Украинцы очень затруднили россиянам проведение там своих операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно же, Россия покинула остров", – сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о "жесте доброй воли" со стороны РФ.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль.
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