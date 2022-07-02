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Пентагон не верит в "жест доброй воли" России: ВСУ успешно надавили на россиян на Змеином

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 01:40
Пентагон не верит в
Удар ВСУ по армии РФ на Змеином (Скриншот видео Генштаба ВСУ)

В Министерстве обороны США заявили, что нельзя верить России, которая говорит, что ее отступление с острова Змеиный было "жестом доброй воли". Об этом сказал журналистам высокопоставленный чиновник Пентагона. Ранее аналогичное мнение высказали в британской разведке.

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"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью атаки на корабль снабжения ракетами "Гарпун", которые они недавно приобрели", – сказал чиновник.

Он уточнил, что остров Змеиный бесплоден и пустынен, и люди, которые там находятся, очень зависят от пополнения всевозможных запасов.

"Украинцы очень затруднили россиянам проведение там своих операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно же, Россия покинула остров", – сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос о "жесте доброй воли" со стороны РФ.

Читайте также статью: "Там могильник для русских". Российские войска бежали с острова Змеиный: что это значит

Наталия Медведева
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Змеиный пентагон
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