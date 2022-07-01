В британской разведке сомневаются, что Россия покинула Змеиный "по доброй воле"
Российские военные ушли с острова Змеиный под давлением украинских сил, а не "в качестве жеста доброй воли". Об этом говорится в выводе британской разведки.
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Там отметили, что остров расположен вдоль основных путей в Одессу и прилегающих портов.
Украинские силы в течение нескольких недель наносили удары по российскому гарнизону с помощью ракет и беспилотников. Кроме того, противокорабельными ракетами они препятствовали российским кораблям снабжения.
"Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", – говорят разведчики.
Британские разведчики также отметили, что на Донбассе интенсивные бои продолжаются, скорее всего, за высоту вокруг Лисичанского НПЗ.
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль.
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