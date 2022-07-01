UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В британской разведке сомневаются, что Россия покинула Змеиный "по доброй воле"

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 10:29
В британской разведке сомневаются, что Россия покинула Змеиный
Уничтоженный вертолет на острове Змеиный (скриншот видео ОК ''Юг'')

Российские военные ушли с острова Змеиный под давлением украинских сил, а не "в качестве жеста доброй воли". Об этом говорится в выводе британской разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отметили, что остров расположен вдоль основных путей в Одессу и прилегающих портов.

Украинские силы в течение нескольких недель наносили удары по российскому гарнизону с помощью ракет и беспилотников. Кроме того, противокорабельными ракетами они препятствовали российским кораблям снабжения.

"Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", – говорят разведчики.

Британские разведчики также отметили, что на Донбассе интенсивные бои продолжаются, скорее всего, за высоту вокруг Лисичанского НПЗ.

Читайте также статью: "Там могильник для русских". Российские войска бежали с острова Змеиный: что это значит

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ черноморский флот рф Змеиный разведка великобритании
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 