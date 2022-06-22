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Остров Змеиный на спутниковых снимках до удара ВСУ по врагу – и после: три фото

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 11:38
Остров Змеиный на спутниковых снимках до удара ВСУ по врагу – и после: три фото - Фото
Иллюстративное фото: ГПСУ

На новых спутниковых снимках захваченного россиянами острова Змеиный в Черном море видны последствия удара, который силы обороны Украины на днях нанесли по оккупационному гарнизону. Фото от компании Maxar Technologies выложил в Twitter обозреватель Радио Свобода Майк Эккель.

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Часть снимков сделана 17 июня, то есть до удара ВСУ по российским оккупантам, другая часть – 21 июня: на них уже видны некоторые повреждения башни на южной оконечности острова, а также сгоревшая растительность.

По клику на ссылках ниже изображения откроются в полном размере:

Часть №1: фото до удара, фото после.
Часть №2: фото до удара, фото после.
Часть №3: фото до удара, фото после.

Слушайте также: Появилось аудио, как крейсер "Москва" предлагал защитникам Змеиного сдаться и служить в РФ 

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар космос оккупация спутниковое фото черное море остров Змеиный
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