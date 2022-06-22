Остров Змеиный на спутниковых снимках до удара ВСУ по врагу – и после: три фото
На новых спутниковых снимках захваченного россиянами острова Змеиный в Черном море видны последствия удара, который силы обороны Украины на днях нанесли по оккупационному гарнизону. Фото от компании Maxar Technologies выложил в Twitter обозреватель Радио Свобода Майк Эккель.
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Часть снимков сделана 17 июня, то есть до удара ВСУ по российским оккупантам, другая часть – 21 июня: на них уже видны некоторые повреждения башни на южной оконечности острова, а также сгоревшая растительность.
new before/after satellite imagery of Snake Island, where Ukraine allegedly hit Russian positions a couple days ago. Images 1-2: taken June 17. Images 3-4: taken June 21. Some damage to the tower on the island's southern end is visible along with burned vegetation. @Maxar pic.twitter.com/WwKtllzupN— Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 22, 2022
Image 5: taken 17 June. Image 6: taken 21 June. pic.twitter.com/1x50OCzuk8— Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 22, 2022
По клику на ссылках ниже изображения откроются в полном размере:
Часть №1: фото до удара, фото после.
Часть №2: фото до удара, фото после.
Часть №3: фото до удара, фото после.
- Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином.
- В начале лета разведка сообщила, что Россия разместила на Змеином "Торы" и "Панцири".
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов.
- 20 июня военные опроверли фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы.
- Также в этот день якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
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