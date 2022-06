Остров Змеиный на спутниковых снимках до удара ВСУ по врагу – и после: три фото

На новых спутниковых снимках захваченного россиянами острова Змеиный в Черном море видны последствия удара, который силы обороны Украины на днях нанесли по оккупационному гарнизону. Фото от компании Maxar Technologies выложил в Twitter обозреватель Радио Свобода Майк Эккель.

Часть снимков сделана 17 июня, то есть до удара ВСУ по российским оккупантам, другая часть – 21 июня: на них уже видны некоторые повреждения башни на южной оконечности острова, а также сгоревшая растительность.

new before/after satellite imagery of Snake Island, where Ukraine allegedly hit Russian positions a couple days ago. Images 1-2: taken June 17. Images 3-4: taken June 21. Some damage to the tower on the island's southern end is visible along with burned vegetation. @Maxar pic.twitter.com/WwKtllzupN