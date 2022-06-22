Остров Змеиный на спутниковых снимках до удара ВСУ по врагу – и после: три фото

На новых спутниковых снимках захваченного россиянами острова Змеиный в Черном море видны последствия удара, который силы обороны Украины на днях нанесли по оккупационному гарнизону. Фото от компании Maxar Technologies выложил в Twitter обозреватель Радио Свобода Майк Эккель.

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Часть снимков сделана 17 июня, то есть до удара ВСУ по российским оккупантам, другая часть – 21 июня: на них уже видны некоторые повреждения башни на южной оконечности острова, а также сгоревшая растительность.

new before/after satellite imagery of Snake Island, where Ukraine allegedly hit Russian positions a couple days ago. Images 1-2: taken June 17. Images 3-4: taken June 21. Some damage to the tower on the island's southern end is visible along with burned vegetation. @Maxar pic.twitter.com/WwKtllzupN — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 22, 2022

Image 5: taken 17 June. Image 6: taken 21 June. pic.twitter.com/1x50OCzuk8 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 22, 2022

По клику на ссылках ниже изображения откроются в полном размере:

Часть №1: фото до удара, фото после.

Часть №2: фото до удара, фото после.

Часть №3: фото до удара, фото после.

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Евгений Пилипенко

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