Военные подтвердили: по россиянам на острове Змеиный нанесен удар, у них большие потери
Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что вчера, 20 июня, по захваченному российскими оккупантами острову Змеиный в Черном море был нанесен ракетный удар. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".
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Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров уточнил, что "сосредоточенный удар" был нанесен с применением различных сил и способов поражения.
"В ходе него то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери", – добавил он.
Представитель южной группировки войск сил обороны подчеркнул, что военная операция "продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения".
20 июня нардеп Гончаренко заявил, что ВСУ нанесли удар по Змеиному, но затем исправился и сказал, что по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
"Состав корабельной группировки [врага] за ночь не изменился, так что угрозы и вызовы – все те же", – резюмировал Назаров.
Вчера он опроверг фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы.
- Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином.
- В начале лета разведка сообщила, что Россия разместила на Змеином "Торы" и "Панцири".
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов.
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