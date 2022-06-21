Военные подтвердили: по россиянам на острове Змеиный нанесен удар, у них большие потери

Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что вчера, 20 июня, по захваченному российскими оккупантами острову Змеиный в Черном море был нанесен ракетный удар. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров уточнил, что "сосредоточенный удар" был нанесен с применением различных сил и способов поражения.

"В ходе него то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери", – добавил он.

Представитель южной группировки войск сил обороны подчеркнул, что военная операция "продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения".

20 июня нардеп Гончаренко заявил, что ВСУ нанесли удар по Змеиному, но затем исправился и сказал, что по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.

"Состав корабельной группировки [врага] за ночь не изменился, так что угрозы и вызовы – все те же", – резюмировал Назаров.

Вчера он опроверг фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы.

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Евгений Пилипенко

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