РФ тянет ПВО в Беларусь, имеет частичный успех на Николаевском направлении – Генштаб ВСУ

Армия России перебрасывает в Беларусь системы противовоздушной обороны, имеет частичный успех на Николаевском направлении, где заняла южную окраину Благодатного. Силы обороны Украины отбили ряд наступлений на Донбассе, продолжаются бои, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

Волынское и Полесское направления – РФ перемещает средства ПВО в Беларусь, остается угроза ракетных и авиаударов из этой страны. Северское – враг бил из миномета по Пушкарям Черниговской области, Мирополью и Павловке – Сумской.

Юг

Южнобугское – враг бил из танков и артиллерии, нанес авиаудары, вел разведку с БПЛА. Николаевское – ведет наступательный бой в направлении Васильки-Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину Благодатного, бои продолжаются.

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Слобожанщина

Харьковское – враг бил из артиллерии, нанес авиаудары возле Мосьпаново, Старого Салтова, Гусаровки, вел аэроразведку возле Великих Проходов.

Славянское – артобстрелы, армия РФ неуспешно провела разведку боем и отошла на направлениях Пасека-Богородичное, с таким же результатом и потерями среди оккупантов завершились их штурмовые действия на направлениях Бражковка-Новая Дмитревка и Сулиговка-Новая Дмитревка.

Донбасс

РФ пытается продолжать наступательные действия. Краматорское – била из артиллерии, безуспешно вела наступление в направлении Берестово-Ивано-Дарьевка.

Бахмутское – оккупанты били из танков и артиллерии, нанесли авиаудары возле Зайцево, Бахмута, Соледара. Армия РФ неуспешно вела наступление и отошла на направлениях Покровское-Бахмутское и Семигорье-Зайцево. Продолжаются бои на направлениях Железная Балка-Нью-Йорк и Новоселовка-Нью-Йорк.

Авдеевское – россияне продолжают обстрелы, нанесли авиаудары у Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки, вели аэроразведку. Оккупанты ведут штурмовые действия на направлениях Пески-Невельское, Лозовое-Невельское, Старомихайловка-Марьинка, продолжаются бои.

Новопавловское – РФ била из артиллерии, задействовала авиацию. Запорожское – россияне обстреливали из танков и артиллерии, нанесли авиаудары в районах Гуляйполя, Ольговского, Червоного, вели аэроразведку в районе Запорожья.

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Марк Сировой

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