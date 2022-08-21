UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На юге ВСУ ударили по командному пункту десантно-штурмового полка россиян

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 03:45
На юге ВСУ ударили по командному пункту десантно-штурмового полка россиян - Фото
Разбитый российский танк (Фото: EPA)

20 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту десантно-штурмового полка российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 230 огневых задач. По их результатам поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

За сутки на южном направлении уничтожены 75 оккупантов, корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С", два вражеских танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники.

Оккупанты силами к мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды пытались штурмовать из Александровки в направлении Таврического. Успеха не имели.

Вражеская штурмовая авиация и вертолеты девять раз атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. "Без наших потерь", – сообщает ОК "Юг".

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

Читайте также: Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Славянска – Генштаб ВСУ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери чернобаевка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 