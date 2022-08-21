На юге ВСУ ударили по командному пункту десантно-штурмового полка россиян

20 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины ударили по командному пункту десантно-штурмового полка российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 230 огневых задач. По их результатам поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

За сутки на южном направлении уничтожены 75 оккупантов, корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С", два вражеских танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники.

Оккупанты силами к мотострелковой роты при поддержке трех танков трижды пытались штурмовать из Александровки в направлении Таврического. Успеха не имели.

Вражеская штурмовая авиация и вертолеты девять раз атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. "Без наших потерь", – сообщает ОК "Юг".

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

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Наталия Медведева

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