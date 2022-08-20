Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Славянска – Генштаб ВСУ

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы пяти населенных пунктов, провел атаки в направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Долгенькое – Курулька. Украинские воины нанесли противнику потери и отбросили его на прежние позиции, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Успеха не имели, получили жесткий отпор.

На Краматорском направлении захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка –Выемка, безуспешно.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Новопавловском направлении противник вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Обстреливает населенные пункты.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций.

Корабельная группировка противника в готовности к применению содержит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

19 августа Генштаб подтвердил, что защитники Украины отбили попытки наступления россиян на всех направлениях.

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Роман Брыль

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