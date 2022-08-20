UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Славянска – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 18:43
Оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Славянска – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы пяти населенных пунктов, провел атаки в направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Долгенькое – Курулька. Украинские воины нанесли противнику потери и отбросили его на прежние позиции, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости    

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Успеха не имели, получили жесткий отпор. 

На Краматорском направлении захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка –Выемка, безуспешно. 

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское. 

На Новопавловском направлении противник вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел. 

На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Обстреливает населенные пункты. 

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении. 

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций.  

Корабельная группировка противника в готовности к применению содержит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ ВСУ наступление славянск бахмут
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 