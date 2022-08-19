Защитники Украины отбили попытки наступления россиян на всех направлениях – Генштаб

На всех направлениях на востоке и юге украинские защитники успешно отразили попытки штурмовых и наступательных действий российских оккупантов. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области, а также Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении россияне вели обстрелы из артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Меловая и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Яворского.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепеля и Богородичного.

В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и "позорно удрал".

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестово, Вершина, Белогоровка, Зализное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки.

Вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опросное. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов Опросное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

На Запорожском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Зализничное и Новоандреевка. Нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения украинских войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевского, Нового Життя, Первомайского, Белой Криницы и Лозовой.

Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населенного пункта Кирово. Понес потери и хаотично отступил.

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Вадим Ребрина

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